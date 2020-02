Nel fuoco alla festa del paese appare l'immagine di Sant'Antonio FOTO

Domenica 2 Febbraio 2020, 20:47

Suggestione, casualità o altro. Chi può dirlo? Fatto sta che a, stasera, il fuoco buono, in cima alla focara, ha regalato qualcosa che di certo alla devozione si lega assai stretto. Tanto dimostra lo scatto - di Andrea Tondo - in cui il fuoco in cima al falò, acceso in onore di Sant’Antonio Abate in Largo Pertini, sembra raffigurare, senza un grande sforzo di fantasia, proprio l’immagine del santo del fuoco a cui Guagnano è da sempre devota.Solo pochi minuti prima dell’accensione, il parroco Don Cosimo Zecca aveva sottolineato come la festa non sia soltanto un momento di tradizione e folklore, ma anche massima espressione di fede, grazie al fuoco buono che illumina, purifica e infonde speranza.Poi l’immagine nello scatto, che per chi è credente si traduce, di certo, in un’emozione immensa.