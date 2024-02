Firenze, crollo nel cantiere: individuato il quinto corpo. Sale a cinque il bilancio dei morti, tre i feriti

Individuato anche il quinto corpo rimasto sotto le macerie per il crollo nel cantiere di un supermercato a Firenze due giorni fa. Sale dunque a cinque il bilancio dei morti, mentre i feriti sono tre.

La Ministra del Lavoro Calderone ha dichiarato di voler portare in Consiglio dei Ministri nei prossimi giorni un nuovo pacchetto di norme per il contrasto al lavoro sommerso, al caporalato e per la tutela della sicurezza nella filiera degli appalti.

Papa Francesco esprime il suo cordoglio e chiede «più sicurezza sui luoghi di lavoro». Ma intanto ieri un altro operaio ha perso la vita nel Cosentino, schiacciato da una lastra di cemento mentre stava montando dei pannelli solari.

Ultimo aggiornamento: Domenica 18 Febbraio 2024, 12:11

