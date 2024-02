Paga il portiere per vedere i filmati della telecamera dell'ascensore e scopre che il marito la tradisce. «La cabina era un'alcova»

di Redazione web

Paga il portiere del palazzo e si fa consegnare le riprese dalla telecamera di sicurezza dell'ascensore dello stabile. Le guarda e scopre che il marito la tradisce. E' successo a Padova e lo racconta il Gazzettino. Per “corrompere” il portiere, la condomina ha sborsato duemila euro. Perché aveva dei dubbi che si sono materializzati grazie alla mazzetta. La donna temeva - a ragione - che l'ascensore fosse stato eletto dal marto ad alcova per brevi ma intensi incontri con la sua amante.

Le riprese hanno confermato i sospetti. Ma l'aver consegnato le immagini alla donna ha messo nei guai il portiere che ora rischia (non solo per questo fatto) il posto di lavoro. Anche perché la videosorveglianza in condominio ha lo scopo di prevenire furti e atti vandalici. Ma non tutti sono consapevoli del fatto che le riprese possono essere visionate solo in determinate circostanze ed entro specifici limiti di tempo.

Giovedì 8 Febbraio 2024

