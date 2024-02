C'è Posta per Te, Tiziana crede che Enzo l'abbia tradita: «Ho fatto il piacione, era solo un caffe»

La storia di Tiziana ed Enzo è la seconda storia di C'è Posta per Te. I due stanno attraversando un periodo difficile perché lei è convinta che lui l'abbia tradita con una collega. Tiziana ha perfino ingaggiato un investigatore privato, sistemato un registratore nell'auto di Enzo e posto un chip sempre nel mezzo del compagno che, tuttavia, continua a negare ogni tipo di tradimento.

La storia

Dopo anni di convivenza Tiziana ha lasciato Enzo perché è convinta che lui l'abbia tradita. Enzo dice che ha fatto sì, il piacione, ma non l'ha mai tradita. Ora, vivono da separati in casa. Lei è sempre stata tanto gelosa e lui è un tipo estroverso che non ha mai avuto problemi a scherzare con tutti, anche con altre donne e quindi ogni volta che faceva una battuta, la scenata era dietro l'angolo. Il primo episodio "grave" si è verificato quando lui ha accompagnato un'estranea a casa (che aveva chiesto un passaggio) ma non dice nulla a Tiziana per paura di una scenata di gelosia. Lui, poi, ha trovato lavoro ma lei non era d'accordo perché pensava ci sarebbero state troppe donne attorno. Quindi Enzo le fornisce tutti i suoi turni e orari per farla stare tranquilla ma lei, nonostante questo, non si fida perché a volte il marito fa troppo tardi rispetto a quanto scritto nella tabella oraria.