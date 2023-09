Uccide l'ambulante che gli chiede l'elemosina: Filippo Ferlazzo condannato a 24 anni. La procura aveva chiesto l'ergastolo

di Redazione web

La Corte d'Assise di Macerata ha condannato Filippo Ferlazzo, 33 anni, originario di Salerno, a 24 anni di reclusione per l'omicidio volontario aggravato dell'ambulante nigeriano Alika Ogorchukwu, avvenuto a Civitanova Marche il 29 luglio 2022.

L'omicidio in strada

La vittima aveva chiesto l'elemosina all'imputato e alla compagna, a cui aveva toccato un braccio: Ferlazzo lo aveva colpito con la stampella che il nigeriano usava per camminare, poi era salito sopra di lui a cavalcioni, schiacciandogli il collo e la testa.

Il pm aveva chiesto l'ergastolo

La procura di Macerata aveva chiesto la pena dell'ergastolo per Filippo Ferlazzo, il 33enne salernitano che nel luglio del 2022 aggredì e uccise a Civitanova Marche Alika Ogorchukwu, 39enne ambulante nigeriano, dopo che quest'ultimo aveva chiesto l'elemosina a lui e alla sua compagna.

«Ha usato un'aggressione brutale che si usa per uccidere un animale», è stato uno dei passaggi più forti pronunciati dal pubblico ministero nel ricostruire la condotta dell'imputato nei confronti di Alika. Il pm ha anche più volte evidenziato la capacità di intendere e di volere di Ferlazzo, così da non poter concedere le attenuanti generiche per il suo «disturbo borderline della personalità». Per l'accusa di rapina del cellulare dell'ambulante, il pm ha chiesto l'assoluzione.

