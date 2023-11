Figlio uccide la mamma e chiama il 113: «Venite a casa, l'ho strangolata»

di Redazione web

Una lite familiare si è trasformata in una tragedia. Le ultime parole di un figlio sono disperate: «Venite a casa, ho strangolato mia madre». Il 29enne di Capodrise ha chiamato il 113 e pochi minuti dopo una volante del Commissariato di Marcianise, nel confinante comune di Capodrise (in provincia di Caserta) si è recata, in un appartamento di via Santa Maria Degli Angeli.

All'interno gli agenti hanno trovato il corpo senza vita della 54enne Patrizia Lombardi Vella e accanto il figlio. Il giovane è stato condotto in Commissariato per essere interrogato dai poliziotti e dal pubblico ministero della Procura di Santa Maria Capua Vetere, e poi probabilmente fermato per omicidio.

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Novembre 2023, 13:15

