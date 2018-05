Choc nel Bresciano dove un uomo di 74 anni è stato ucciso in casa a Fiesse. I carabinieri hanno fermato il figlio adottivo dell'uomo, un quarantenne di origine straniera. Le indagini sono in corso.



+++NEWS IN AGGIORNAMENTO+++

Lunedì 21 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:50 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..