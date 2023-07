Fely muore di un tumore a 44 anni: aveva scoperto la malattia mentre era incinta e non si era sottoposta alle cure. Lascia il marito e due bimbi

di Redazione web

Bari e il quartiere Madonnella piangono Feliciana Chimenti, per gli amici Fely, artigiana degli accessori di moda e di abiti creati a mano, morta per un tumore a 44 anni. Il suo negozio di via Cardassi era molto conosciuto nella zona e, nel corso del tempo, era diventato punto di riferimento per residenti e turisti.

Si avvicina a una bambina: «Vieni via con me». Poi urla e tensione con i genitori: paura in una farmacia

L'imprenditrice artigiana - come scrive Il Quotidiano - è deceduta a causa di un tumore che aveva scoperto mentre era incinta, e per non mettere a rischio la gravidanza e la vita del nascituro non aveva voluto sottoporsi al percorso di cure: lascia il marito Gabriele e due figli piccoli.

Beve 10 litri d'acqua al giorno: «Non riuscivo a placare la sete». Poi la scoperta choc dopo una visita agli occhi

Colori e creatività: chi era Fely

L'imprenditrice artigiana è morta a soli 44 anni nel pomeriggio di domenica, 16 luglio, all’ospedale di Grumo. Con il suo estro e maestria portava avanti la sua passione: cucire e creare. Era titolare di un negozio in via Cardassi, al numero 83, l’atelier 'Ineffetti' dove con le su mani produceva accessori e abbigliamento fatti a mano. Grandi borse, vestiti variopinti e accessori unici e colorati.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Luglio 2023, 22:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA