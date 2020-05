Fase 2, dal 18 maggio riaprono bar e ristoranti ma si rischia di nuovo la chiusura: ecco perché

Calabria, il Tar accoglie il ricorso del governo contro le riaperture di bar e ristoranti

Ultimo aggiornamento: Sabato 9 Maggio 2020, 19:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dal prossimoovviamente con tutte le dovute precauzioni e sanificazioni. Potrebbero però essere proprio le aperture di questi esercizi commerciali a. Il motivo è proprio nelle condizioni di apertura.Ogni locale dovrà garantire una distanza di sicurezza di 4 metri tra i vari tavoli, in modo da ridurre i contatti con i clienti. Questo significa una diminuzione dei coperti che in termini di spesa e ricavo potrebbe essere fatale per i ristoranti e i bar che potrebbero essere costretti alla chiusura per evitare il fallimenti delle attività. Per andare incontro agli imprenditori si parla di ampliare gli spazi all'aperto, ma potrebbe non essere sufficiente.Durante i pasti si potranno togliere le mascherine, ma saranno obbligatorie per alzarsi ed andare in bagno o alla cassa, così come sarà obbligatorio igienizzarsi le mani prima di entrare nei locali. Molti ristoratori stanno protestando a riguardo perché da un lato non stanno guadagnando a causa del lockdown, dall'altro le rigide misure di sicurezza per la riapertura potrebbero tradursi in ulteriori spese a cui non potranno far fronte. A questo si aggiunge il fatto che nonostante l'inattività forzata non sono stati sospesi né bollette, né affitti e che non si ha la possibilità di licenziare i dipendenti, hanno concluso i ristoratori milanesi durante una protesta.