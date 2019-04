Ritirati farmaci anti pressione alta: «Presenza di impurità cancerogene». Ecco quali

Nuovo allerta medicinali anti pressione alta: dopo mesi di ritiri e richiami dal mercato di vari farmaci a base di 'sartanì, oggi è stato annunciato in Usa il ritiro di alcuni lotti di 'Losartan'. L'azienda produttrice, la Torrent Pharmaceuticals Limited' ha fatto sapere di aver ritirato 36 lotti di pillole di 'Losartan potassium' e 68 lotti di 'Losartan Potassium/Hydrochlorothiazed'.



Come per gli altri farmaci contro l' ipertensione per i quali è stata bloccata la vendita nei mesi scorsi sia in Europa che in usa, anche in questo caso sono state ritrovate tracce di impurità possibilmente cancerogene. In particolare è stata individuata la presenza superiore a livelli di sicurezza stabiliti dalla Food and drug administration, della sostanza 'Acido N-Metilnitrosobutyric'. Dall'estate scorsa varie aziende farmaceutiche hanno ritirato centinaia di lotti di questi tipi di farmaci 'sartanì per contaminazioni con varie sostanze che possono aumentare rischi di tumore. La lista aggiornata dei prodotti ritirati si trova sul sito della Fda. Ultimo aggiornamento: 21:33 © RIPRODUZIONE RISERVATA