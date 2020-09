di Domenico Zurlo

Fabrizio Corona interviene a gamba tesa sul caso Suarez e l'esame 'farsa' per ottenere la cittadinanza italiana. L'ex paparazzo dei vip, sul suo profilo Instagram, ha postato un video di un minuto e diverse stories in cui si scaglia contro quello che definisce

Ciò che ho letto su Suarez è una delle cose più vergognose che sia successo nell’ultimo periodo. Se non ci sarà subito un’indagine e delle custodie cautelari, devo pensare male - dice Corona nel video - Io sto cercando di seguire delle regole, e vorrei che le regole valessero per tutti. Mi aspetto qualcosa di eclatante, perché è giusto punire tutti quanti quando sbagliano

"Fabrizio Corona":

Per il suo commento del "caso Suarez" pic.twitter.com/q64qSmxGgv — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) September 24, 2020

No aspè Fabrizio Corona che dai domiciliari ci parla di legalità pic.twitter.com/eqnJxW74FA — Ale 💎 || we're incredible || (@mycleverdtctive) September 24, 2020

«una delle cose più vergognose che sia successo nell'ultimo periodo». Corona minaccia anche di ricorrere a uno «sciopero della fame» se non verranno condannati tutti i colpevoli: «Lo dico da cittadino italiano, non perché sono tifoso dell'Inter», scrive.».Ma la posizione di Corona non è piaciuta a tutti: se in tanti infatti sui social gli danno ragione, soprattutto - a onor del vero - tra i tifosi delle squadre rivali, altri invece non apprezzano il dito puntato da parte dell'ex paparazzo. «Un pregiudicato che vuole fare la morale agli altri», scrive un utente. «Corona che parla di legalità, l’Italia è il Paese che amo», scrive un’altra. «Corona che dai domiciliari si parla di legalità?», si chiede un’altra, postando una eloquente foto di Mara Venier che ride.​