Euro 2020, grande Italia: Bobo Vieri e Matri pazzi di gioia su Instagram. «Andiamo in finale»

Grande entusiasmo per l'Italia di Roberto Mancini che ieri ha battuto la Spagna nella semifinale di Euro 2020 e ora aspetta di conoscere l'avversario in finale, che uscirà dalla sfida di stasera tra Inghilterra e Danimarca a Wembley. E l'entusiasmo vola anche tra gli ex giocatori azzurri: Bobo Vieri, trascinatore azzurro ai Mondiali '98 e 2002, ha postato tra le sue stories di Instagram la sua gioia al gol di Chiesa e al rigore decisivo di Jorginho che ci ha portati alla finalissima.

Dal tavolo di un locale di Formentera insieme all'altro ex bomber Alessandro Matri e alle rispettive fidanzate Costanza Caracciolo e Federica Nargi, Vieri è scatenato: nei video si vede tutto il ristorante in piedi ad esultare ai gol dell'Italia. E in serata arriva anche la story di omaggio di Lele Adani, amico e compagno di viaggio di Vieri nella ormai celebre "Bobo tv": «Te lo meriti - gli dice l'opinionista Sky - sei stato l'unico che prima degli Europei hai pronosticato l'Italia in finale». Piccole soddisfazioni.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Luglio 2021, 17:26

