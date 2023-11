Uomo di 67 anni morto durante un'escursione sull'Etna per un malore improvviso Nonostante i soccorsi, per l'escursionista, che si trovava all'interno di una faggeta, non c'è stato nulla da fare







di Redazione web Un malore durante un'escursione. Un uomo di 67 anni è morto nel pomeriggio di sabato 18 novembre nella zona del Rifugio Timparossa, sul versante nord dell'Etna. Nonostante i soccorsi, per l'escursionista, che si trovava all'interno di una faggeta, non c'è stato nulla da fare. Cosa è successo Intervento di soccorso dei tecnici del Cnsas Sicilia. Su allertamento della centrale operativa del 118, i tecnici del soccorso alpino e speleologico siciliano, insieme ai militari della Guardia di Finanza e al medico dell'equipaggio dell'ambulanza 118, hanno raggiunto l'escursionista all'interno della faggeta che sovrasta il rifugio. Purtroppo non si è potuto fare altro che costatarne il decesso. La salma Su autorizzazione delle autorità giudiziarie, l'uomo, privo di vita, è stato trasportato dai soccorritori, con ausilio di barella portantina e dei mezzi 4x4, fuori dalla zona impervia, per le successive procedure di trasferimento della salma. Ultimo aggiornamento: Sabato 18 Novembre 2023, 21:05

