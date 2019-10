Escluso dalla gita ad Amsterdam, «restò traumatizzato»: ex studente chiede 400mila euro di danni alla scuola

Morto il bimbo caduto dal secondo piano a scuola. Si indaga per omicidio colposo

Successivamente, nel complesso contrasto venutosi a creare, la dirigenza della scuola si rifiutò di riaprire le porte allo studente anche in presenza di una diffida dell'ufficio scolastico regionale. Ora se c'è stata violazione di un diritto costituzionale o no dovranno stabilirlo i giudici.

Escluso dalla, fa causa alla scuola e chiede risarcimento danni per 400mila euro: l'incredibile storia viene dalla provincia di, precisamente da, protagonista Endri Begaj un ex studente albanese ora 32enne. 12 anni fa Endri, all'epoca ventenne - racconta il Corriere di Arezzo - fu escluso dalla gita, organizzata dal liceo 'Città di Piero della Francesca': quel trauma lo fece sentire discriminato e fu alla base di successive vicissitudini e contrasti con l'istituto sfociati addirittura in un'esclusione.Ora il giovane chiede dunque 400mila euro di risarcimento danni: Begaj, assistito dall'avvocato Gabriele Magrini, è riuscito a ribaltare in corte d'appello a Firenze la situazione processuale: i giudici hanno stabilito che il caso dovrà essere trattato nel merito dal tribunale civile ordinario, non da quello amministrativo, la prima udienza sarà nel 2020. Intanto alla scuola e al ministero, le controparti dell'ex studente, tocca pagare le spese legali sempre in base alla recente sentenza.Il caso di Sansepolcro ebbe eco nazionale e vi fu pure una interrogazione parlamentare. L'esclusione dalla gita ad Amsterdam venne motivata con l'opportunità che il giovane rimanesse a casa a studiare per recuperare nelle materie dove era messo male.