All'esame della patente con un auricolare nell'orecchio: scoperto lo ingoia e viene denunciato

di Redazione web

Con un auricolare talmente micro da essere quasi invisibile ha svolto i quiz dell'esame per la patente. E quando è stato scoperto da un'addetta alla sicurezza della Motorizzazione di Piacenza, lo ha ingoiato senza pensarci troppo. Protagonista dell'episodio un operaio straniero di 37 anni, residente in provincia di Pavia, che è stato denunciato. L'uomo, presumibilmente, aveva indossato l'auricolare per ricevere le risposte esatte da un "complice" all'esterno dell'edificio.

L’addetta alla sicurezza, durante i controlli con lo scanner prima dell’ingresso nelle aule adibite allo svolgimento della prova, ha chiamato i carabinieri che hanno controllato gli abiti e lo zaino del sospettato, scoprendo nel giubbotto un cellulare utilizzato come ponte ripetitore, mentre il giovane ha affermato di aver inghiottito l’auricolare che completava il kit. Il dispositivo consentiva a una terza persona, collegata in rete dall’esterno, di suggerire le risposte corrette. L'operaio, visitato dal personale del 118, è stato portato in caserma e poi denunciato per falso in atto pubblico.

Ultimo aggiornamento: Sabato 16 Marzo 2024, 09:12

