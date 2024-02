Eleonora Galia nominata Cavaliere della Repubblica da Mattarella: la mamma che aiuta i bimbi malati. «Nel ricordo di mia figlia Giulia»

di Redazione web

Maria Eleonora Teresa Galia, 53 anni, è Ufficiale dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana, per "la tenacia e la costanza con la quale, nel ricordo della figlia, aiuta i bambini malati rallegrandoli con giocattoli e finanziando investimenti nelle strutture ospedaliere che li ospitano". Continua con tenacia ad esaudire il desiderio della figlia Giulia che prima di morire ha chiesto di donare giocattoli e di aiutare i bambini meno fortunati di lei.

La storia di Eleonora e della piccola Giuilia

Per quattro anni e mezzo Giulia ha combattuto con tutte le sue forze contro un male terribile, che alla fine l'ha portata via. La piccola, dieci anni, poco prima di morire ha lasciato alla mamma, Eleonora Galia, il suo "testamento": «Mamma, vorrei che prendessi tutti i miei giocattoli e li regalassi ai bambini bisognosi. Io voglio fare del bene al prossimo». Una storia, quella di Giulia, che ha commosso l’Italia intera e che vive sempre grazie alla generosità di chi aiuta a mamma Eleonora ad aiutare i bambini malati con giocattoli, ma non solo. Dal settembre del 2018 è scesa in campo per aiutare le famiglie in difficoltà.

Giulia muore a Cagliari dopo 4 anni di calvario. La perdita della figlia Giulia si trasforma per mamma Eleonora in una vera e propria azione sociale per condividere, promuovere, realizzare progetti a beneficio delle persone. L’intenzione di essere un valido aiuto diventa quel sano motore collettivo che spinge quotidianamente.

Ultimo aggiornamento: Sabato 24 Febbraio 2024, 13:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA