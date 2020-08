Elena scompare da Grosseto a 17 anni: nessuna traccia da otto giorni

Ultimo aggiornamento: Domenica 16 Agosto 2020, 16:01

Da otto giorni non si hanno più notizie discomparsa davenerdì 8 agosto. La giovane era uscita di casa di nascosto. «Preghiamo tanto. Tutti i santi giorni. Ma sono passati troppi giorni. Troppi...», dicono i familiari di origini romene e da vent'anni in Italia. La Prefettura ha attivato il coordinamento per la ricerca di persone scomparse, mentre il viso della ragazza è da ieri sul sito diErano le 20.30 di venerdì 8 agosto quando la ragazza è uscita di casa lasciando il portone aperto per non farsi sentire. La mamma stava lavando i piatti e il padre era sul balcone. Elena non ha preso né soldi né cellulare, ma solo un profumo. La famiglia non si spiega la fuga dal momento che la ragazza non aveva litigato con nessuno. Si teme che qualcuno l'abbia portata via.Come si apprende dal Tirreno, i sospetti sono ricaduti sull'ex ragazzo, che le rendeva la vita difficile con la sua gelosia. «Non voleva che uscisse con le amiche e nemmeo che indossasse vestiti attillati - ha detto al Tirreno la signora nei giorni scorsi - Le chiedeva di mandargli una foto ogni volta che usciva da sola per vedere come fosse vestita».I l ragazzo è stato sentito due volte dai carabinieri, ma lui continua ad andare a lavorare e ha detto di non sentire la ragazza da giorni. Al vaglio i messaggi del telefonino per un presunto piano di fuga verso la Romania.