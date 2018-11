Venerdì 16 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:07 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Rubano un'auto e sfondano un negozio nella strada delle boutique a Padova, via San Fermo. Una volta dentro saltano giù dalla vettura e arraffano più capi d'abbigliamento griffati possibili, il bottino alla fine si rivelerà di 40mila euro. È successo stanotte, 16 novembre, intorno alle due. Ad essere mandata in frantumi la vetrina del negozio Duca D'Aosta, in pieno centro. I banditi, sicuramente non una banda improvvisata, sono poi scappati facendo perdere le loro tracce. Forse le telecamere della zona potranno dire qualcosa in più sul colpo.