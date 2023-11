Dottoressa della guardia medica uccisa in un agguato: stava tornando a casa col marito dopo il turno

Una dottoressa in servizio alla guardia medica è stata uccisa in un agguato a Santa Cristina in Aspromonte, nel Reggino. La vittima è Francesca Romeo, medico di 67 anni.



Dottoressa della guardia medica uccisa in un agguato dopo il turno: stava tornando a casa col marito



La donna stava rientrando in auto, dopo avere finito il proprio turno, assieme al marito Antonio Napoli, anche lui medico, di 66 anni, che è rimasto ferito.