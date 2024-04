Cibo per gatti halal, il progetto dell'imprenditore musulmano: «Non c'erano opzioni per i miei animali quindi ho creato una soluzione»

di Redazione Web

Aihtsham Rashid non riusciva a trovare un prodotto halal per i suoi gatti che fosse di buona qualità e ha realizzato l'esistenza di una lacuna nel mercato. Così, anziché mettersi comodo e aspettare che qualcuno prendesse in mano la situazione e producesse i prodotti di cui aveva bisogno, si è rimboccato le maniche e lo ha fatto lui stesso.

Proprio in questo modo è nato Hurayra Pet Food, prodotto soltanto con ingredienti halal. Eppure, il percorso intrapreso da Rashid non è stato semplice dato che nel Regno Unito, suo Paese d'origine, nessun partner produttivo poteva assicurargli un prodotto "non contaminato", e ha dovuto viaggiare fino in Malesia (dove la religione più professata è l'Islam) per rendere il suo progetto possibile.

Cibo halal per gatti: il progetto

Dopo aver affrontato la crescente frustrazione nel ricercare un cibo halal per i miei adorati gatti, sono stato spronato a fare qualcosa al riguardo, ha dichiarato Aihtsham Rashid secondo quanto riporta FoodManufacture.

La parola "halal" è un termine arabo che significa "lecito, consentito", e nella religione islamico è usato in opposizione a "haram", vale a dire "proibito". Anche se "halal" non fa riferimento soltanto a pratiche dietetiche, viene spesso utilizzato nell'ambito di cibo e bevande. Dunque, un cibo "halal" è prodotto soltanto con ingredienti consentiti.

Non si tratta, però, soltanto di aderire ai dettami di ciò che è consentito dalla religione islamica in materia di alimentazione. L'imprenditore, infatti, afferma che il suo è un «impegno per l'integrità e la cura dei nostri animali domestici e del loro benessere». Il marchio prende il nome da Abu Hurayrah, compagno del profeta Maometto nel Corano, e ha ottenuto la certificazione halal: è il primo cibo per gatti halal 100% nel Regno Unito.

