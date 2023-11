Dottoressa della guardia medica uccisa in un agguato dopo il turno: stava tornando a casa col marito

Una dottoressa in servizio alla guardia medica è stata uccisa in un agguato a Santa Cristina in Aspromonte, nel Reggino. La vittima è Francesca Romeo, medico di 67 anni. La donna stava rientrando in auto, dopo avere finito il proprio turno, assieme al marito Antonio Napoli, anche lui medico, di 66 anni, che è rimasto ferito.

L'agguato

Secondo quanto emerso, due persone nascoste nei terreni circostanti hanno fatto fuoco contro l'autovettura nei pressi di una curva a gomito sulla strada che collega Santa Cristina a Taurianova con un fucile da posizione frontale. I sicari hanno esploso i colpi contro il parabrezza dell'auto. Alla guida della vettura c'era Antonio Napoli, che ha fermato la corsa alcune decine di metri dopo il luogo dello sparo. Sul parabrezza è chiaramente visibile il foro lasciato dal proiettile. Al momento non è ancora chiaro se sia stata usata una cartuccia a pallini o a palla unica. Sul posto si trovano i tecnici della polizia scientifica che stanno facendo i rilievi per cercare di ricostruire la dinamica dell'agguato.