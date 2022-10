L'auto sbanda e finisce nel fiume, giovane attrice muore a 28 anni. Il fidanzato nei guai

L'auto che esce improvvisamente fuori strada e, dopo un volo di una decina di metri, finisce nel letto di un fiume. È morta così, a soli 28 anni, una aspirante attrice, che viaggiava sul sedile del passeggero a bordo dell'auto guidata dal fidanzato, un 24enne, che guidava senza patente. Per questo motivo, il giovane è ora nei guai.

Uccide la madre e dà fuoco al suo corpo: 34enne finisce in carcere, poi si suicida

L'auto sbanda e finisce nel fiume, Beatriz muore a 28 anni

La tragedia è avvenuta ieri pomeriggio nei pressi di Pontevedra, in Spagna. Beatriz Álvarez-Guerra, che dopo tanta gavetta tra teatro, serie tv, film e cortometraggi, stava diventando l'astro nascente del cinema spagnolo, è morta dopo che l'auto, guidata dal fidanzato 24enne, ha sbandato ed è finita nel fiume Almofrei de Cotobade. Residente a Madrid, la giovane attrice si trovava in compagnia del fidanzato in Galizia, quando per cause ancora da accertare, l'auto su cui viaggiavano è finita improvvisamente fuori strada in una zona caratterizzata da curve particolarmente pericolose. Lo riporta 20minutos.es.

Il fidanzato nei guai: guidava senza patente

Il fidanzato di Beatriz, la cui identità non è stata rivelata, era rimasto illeso ed è riuscito a uscire dall'abitacolo, ma non a salvare la ragazza. Disperato, il 24enne ha chiesto aiuto anche ad altri automobilisti, ma l'auto ha iniziato lentamente a sprofondare nell'acqua del fiume. Sul posto sono giunti prontamente i soccorsi, ma non hanno potuto far altro che recuperare il corpo della ragazza, ormai privo di vita.

Dopo l'accaduto, il 24enne, anche lui residente a Madrid ma originario proprio della Galizia, è stato arrestato: la Guardia Civil ha infatti scoperto che non è in possesso della patente di guida. Interrogato, si è avvalso della facoltà di non rispondere ed è stato denunciato a piede libero per omicidio colposo e violazioni del Codice della strada.

L'auto sbanda e finisce nel fiume, giovane attrice muore a 28 anni. Il fidanzato nei guai https://t.co/4i13czvWTI — Leggo (@leggoit) October 6, 2022

Ultimo aggiornamento: Giovedì 6 Ottobre 2022, 22:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA