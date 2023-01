Follia in strada, ragazzo di 24 anni picchia ferocemente un anziano senza motivo: l'uomo è in coma, ricoverato l'aggressore

di Redazione web

Un uomo anziano di 74 anni è stato pestato in modo selvaggio da un giovane di 24 anni senza motivo. Un pomeriggio di follia, quello di lunedì 9 gennaio a Pisa dove a picchiare è stato un ragazzo con problemi psichiatrici, portato in città da suo padre per una visita, mentre stavano aspettando nello studio medico, il padre del 24enne lo ha lasciato solo per alcuni minuti per un bisogno fisiologico, quando il figlio è sceso in strada e ha iniziato a prendere a pugni l'anziano, senza alcuna motivazione logica.

Furia in strada

Mentre il 74enne era a terra, il ragazzo ha continuato a pestarlo con ferocia, accanendosi con calci alla testa, procurandogli severe lesioni che hanno reso necessario il trasporto in codice rosso all'ospedale di Cisanello, dove attualmente è ricoverato in coma. In soccorso della vittima è intervenuto un uomo di 36 anni, che ha cercato di allontanare l'aggressore, ma a sua volta è stato colpito, rimediando ecchimosi sul corpo e la caduta di alcuni denti.

Bloccato dalla polizia

Per bloccare il giovane 24enne è dovuta intervenire la polizia, che lo ha bloccato mentre stava cercando di allontanarsi; le accuse nei suoi confronti sono di tentato omicidio, nei confronti dell'anziano e lesioni personali gravissime e permanenti in danno del 36enne. Su disposizione del pm l'aggressore è stato accompagnato nel reparto di psichiatria dell'ospedale, piantonato dalla Polizia.

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Gennaio 2023, 12:19

