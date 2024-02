Uomo ucciso a coltellate in casa, sospetti sulla compagna: «Colpito 10 volte dopo una lite, poi lei ha chiamato i soccorsi»

di Redazione web

Un uomo 58 anni è stato ucciso a coltellate in un appartamento della case popolari a Vercelli. La sospettata principale dell'omicidio è la compagna. La polizia che indaga sull'accaduto, ha ascoltato la donna e ricostruito le ultime ore prima dell'aggressione.

L'omicidio è avvenuto martedì sera in una casa di edilizia popolare in corso XXI aprile, alla periferia della città piemontese. Il corpo dell'uomo si trovava in un alloggio al secondo piano della palazzina che, secondo le testimonianze raccolte dagli investigatori tra i vicini di casa, sarebbe stato abitato dalla compagna della vittima. Le indagini sono proseguite per tutta la notte da parte della polizia di Vercelli.

La donna ha chiamato i soccorsi

Davanti alla palazzina di tre piani alla periferia di Vercelli era parcheggiata l'auto della vittima. Oggi la donna, che abita al secondo piano del piccolo condominio alla periferia della cittadina piemontese, sarà sentita dai pubblici ministeri. A quanto risulta, sarebbe stata lei stessa ad avvertire i soccorsi dopo l'accoltellamento mortale.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 28 Febbraio 2024, 10:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA