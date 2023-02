Donna scende dall'auto e salva la vita a un bambino di 7 anni, l'appello del papà di Elia: «Aiutateci a trovarla, voglio ringraziarla»

di Redazione web

Un gesto di altruismo che non ha bisogno di pubblicità. Eppure, Alessandro, il papà di quel bimbo di 7 anni, Elia, che vittima di un malore improvviso è stato salvato dalle manovre respiratorie di una donna sconosciuta, vuole rivederla per ringraziarla. Le deve la vita di suo figlio.

Una storia di straordinaria umanità quella accaduta a Gambettola, in provincia di Forlì-Cesena, riportata dal Corriere di Romagna, in cui un bambino è stato salvato dall'intervento tempestivo di una donna che ha fermato la propria auto, è scesa, ed intervenuta in soccorso del piccolo Elia.

Insegnante lascia il lavoro e va a fare la cassiera: «Ora guadagno di più, posso pagare le bollette»

L'appello social

La storia, raccontata su Facebook nel gruppo "Sei di Gambettola se..." risale a pochi giorni fa, quando a metà pomeriggio «Alessandro e il suo bambino erano in macchina alla rotonda del Famila. Elia improvvisamente ha avuto un malore e appariva non più cosciente, dopo il sottopasso e vicino alla rotonda, Alessandro in un comprensibile stato di agitazione ha fermato l’auto in mezzo alla strada e ha preso il suo bimbo in braccio, il caso ha voluto che proprio nell'auto dietro c’era una signora che subito si è prodigata per soccorrere il bambino e gli ha praticato le manovre giuste per casi del genere, nel frattempo ha chiamato il 118», scrive un utente del social Vincenzo D'Altri, raccontando l'accaduto.

Bimbo salvo

Quel gesto ha permesso di portare il bambino all'ospedale, il Bufalini di Cesena, ed ora che la situazione è stabile, il papà di Elia, commosso per l'aiuto ricevuto, vorrebbe tanto conoscere quella signora, solo per guardarla negli occhi e dirle grazie. Grazie a quell'intervento, ad un semplice gesto di solidarietà umana, suo figlio è vivo.

Ultimo aggiornamento: Sabato 25 Febbraio 2023, 13:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA