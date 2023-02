Insegnante lascia il lavoro e va a fare la cassiera: «Ora guadagno di più, posso pagare le bollette»

di Redazione web

Ha lasciato il mestiere che amava e per cui ha studiato, l'insegnante per lavorare come cassiera in una catena commerciale. Il motivo? Perché l'insegnamento non le garantiva un rientro economico soddisfacente. La storia di Maggie Perkins, 30enne, che ora lavora da Costco, brand americano, assomiglia molto a quanto avviene anche in Italia, dove spesso si rinuncia al lavoro dei propri sogni, per una sicurezza economica.

Mandrake, chi è il comico star di TikTok: «A 38 anni ho lasciato il lavoro per dedicarmi ai social, ora sono felice»

Il marito vuole sesso ogni giorno, lei chiede la separazione: «Autoerotismo con nostra figlia in casa»

Meglio cassiera

L'ex insegnante nel 2020 ha lasciato il suo lavoro perché «le condizioni non erano sostenibili per avere una buona qualità di vita», ha detto la donna raccontando la sua scelta ai media americani. Perkins era costretta a lavorare 60 ore a settimana in scuole pubbliche e private tra Georgia e Florida per meno di 50 mila dollari in cinque anni.

La pagina web dell'oratorio diventa un sito porno: il caso incredibile. Il parroco: «Non possiamo farci niente»

La passione non paga

«Siamo cresciuti frequentando Costco, quindi ho sempre saputo che i dipendenti sono trattati bene e hanno un'alta qualità della vita. Quindi, quando è stata costruita una nuova Costco nella mia città, ho subito fatto domanda», ha detto Perkins in un'intervista, condividendo la sua storia su TikTok, raccogliendo oltre 4 milioni di visualizzazioni. «Il ritmo della mia vita lavorativa ora è migliore, non sono malata o esausta come ero quando ero un'insegnante...la mia passione non mi permetteva di pagare le bollette e non mi aiutava a dormire la notte».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Febbraio 2023, 12:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA