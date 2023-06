Donna obesa e malata costretta per 4 ore in barella in un androne di palazzo: morta I parenti attendevano aiuto per trasportarla fino al 13.mo piano. iL figlio denuncia: "Quelle ore sono state fatali a mia mamma"







di Redazione web E' morta intorno a mezzanotte la donna di 67 anni, obesa, invalida e malata, che ieri pomeriggio, dopo le dimissioni dal Policlinico dove era stata ricoverata un mese, era rimasta quasi 4 ore distesa su una barella nell'androne del palazzo, a Palermo, perché nessuno ha aiutato i familiari a riportala nella sua abitazione, al tredicesimo piano. La denuncia del figlio Il figlio Giulio Pillitteri aveva chiesto aiuto ai vigili del fuoco, alla protezione civile e ad alcune associazioni private ma nessuno è intervenuto, tranne i carabinieri che hanno cercato in ogni modo di assistere la famiglia. Sottomarino disperso, il miliardario che si è ritirato pochi giorni prima: «Controlli di sicurezza in stile Playstation, c'erano troppi rischi» Il trasporto nella casa di campagna I familiari avevano deciso allora di portare la donna con un ambulanza privata nella casa di campagna, a Ficuzza, una frazione della cittadina di Corleone, a circa un'ora di strada da Palermo. Ricoverata per una frattura scomposta alla spalla Durante il ricovero al Policlinico per una caduta in casa che lo scorso 23 maggio le aveva procurato la frattura scomposta della spalla, i medici avevano diagnosticato alla paziente una disfunzione renale, uno scompenso cardiaco, una polmonite e una infezione al sangue. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Giugno 2023, 14:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA