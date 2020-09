Cade su una scalinata a 500 metri dall'ospedale: donna resta per terra 20 minuti in attesa dell'ambulanza

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Settembre 2020, 13:50

a poche centinaia di metri da un ospedale, è rimasta ain attesa chearrivasse a soccorrerla: una storia drammatica, finita per fortuna non in tragedia, con protagonista una signora che nella caduta ha battuto la testa perdendo molto sangue.La denuncia sull’accaduto, per denunciare i ritardi nella sanità in Friuli, viene da un consigliere regionale del Gruppo misto,: «La situazione del soccorso sanitario nell’area montana della Regione rimane assai critica - le sue parole - è solo l’ennesimo caso». L’episodio è avvenuto a Tolmezzo, in provincia di Udine, ad appena 500 metri dall’ospedale, lo scorso 12 agosto.La donna è scivolata su una scalinata, «ha battuto violentemente la faccia» - spiega il consigliere - e nell’urto ha perso parecchio sangue. Secondo alcuni testimoni era riversa a terra in una posizione delicata e dal 112 avevano ordinato di non spostarla o muoverla: l’ambulanza è però arrivata dopo venti minuti, nonostante la vicinanza dall’ospedale.