Donna accoltellata dal marito muore in ospedale dopo una notte di agonia

È morta all'alba all'ospedale di Treviso la donna 77enne, Manuela Bittante, accoltellata ieri a Maser dal marito, che si era poi costituito ai Carabinieri. Lo si apprende da fonti investigative. Raggiunta da un profondo fendente al costato, era stata ricoverata al Cà Foncello di Treviso in condizioni disperate. Stamane è sopraggiunto il decesso.

Il marito: «Situazione per me insostenibile»

L'anziana era tornata a casa sabato sera, dopo settimane trascorse quasi interamente in ospedale, in stato semi-vegetativo, conseguenza di un ictus che l'aveva colpita a luglio. «Sono stato io, la situazione era diventata per me insostenibile» aveva detto il marito, 74 anni, consegnandosi ai militari dell'Arma. Arrestato per tentato omicidio aggravato, l'uomo, in carcere a Treviso, dovrà rispondere a questo punto dell'uccisione della consorte.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Settembre 2023, 09:03

