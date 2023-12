Lite con la suocera, nuora prova a ucciderla a coltellate e scappa: fermata

di Nikita Moro

Una donna di 41 anni ha tentato di uccidere la suocera 66enne nella tarda serata di venerdì 15 dicembre, in una villetta di due piani a pochi chilometri da Piacenza.

Sono ancora in corso le indagini dei carabinieri, coordinati dalla Procura di Piacenza, per ricostruire la dinamica dell'aggressione e le cause. La 41enne è stata arrestata poco dopo il tentato omicidio, mentre si dava alla fuga. Al momento è in stato di fermo.

Le dinamiche

Non sono ancora ben chiare le dinamiche che hanno portato la donna ad accoltellare e tentare di uccidere la suocera, ma dato il legame di parentela si sospetta che la matrice del tentato omicidio sia di natura familiare.

Dopo la segnalazione ai carabinieri dell'avvenuta aggressione, il 118 e le autorità competenti sono intervenuti nell'abitazione, scena di violenza, dove hanno rinvenuto la vittima ferita da otto coltellate, ma non in pericolo di vita.

Il fermo

I sospetti dei carabinieri di Piacenza sono subito ricaduti sulla 41enne che è stata fermata mentre tentava di allontanarsi in auto.

