La fede resta impigliata alla recinzione. Tifoso perde dito durante la partita, choc in curva

La fede è rimasta agganciata nella corda dello striscione che stava sistemando e il dito anulare, in una frazione di secondo, perdendo l’equilibrio, con il peso del corpo, gli si è letteralmente staccato dalla mano restando attaccato dalla recinzione: choc nella curva dell’Alma Juventus Fano, ieri pomeriggio, durante la partita con il Teramo di Coppa Italia. L’incidente, avvenuto verso le 18.35, ha coinvolto un 33enne molto conosciuto in città. Il ragazzo è stato soccorso e portato in ospedale. Domenica 11 Agosto 2019, 20:23

