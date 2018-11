​Il fratello e la moglie - riporta il quotidiano ferrarese - sono stati denunciati in stato di libertà con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Sono in corso, inoltre, alcuni accertamenti sul fronte economico: da una prima ricostruzione, pare che il 75enne ricevesse una pensione cospicua che veniva però ritirata proprio dal fratello.

Ogni giorno suo fratello, dove restava solo per tutto il giorno prima di essere riaccompagnato a casa dello stesso fratello e della moglie. Accade a Berra, nel ferrarese, e il protagonista - suo malgrado - della vicenda, riportata da La Nuova Ferrara, è un, incapace di reagire ai soprusi dei suoi stessi familiari a causa di alcune difficoltà fisiche.A rendersi conto di quanto gli stava accadendo, alcune persone della zona: queste hanno notato che l'anziano veniva lasciato dal fratello in un piccolo edificio, dove rimaneva per tutta la giornata e gli veniva portato da mangiare. Ieri mattina i, informati del fatto, hannodell'Unione Terre e Fiumi e si sono presentati nell'edificio, lo hanno 'liberato' e condotto in una casa di riposo.