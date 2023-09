Dirigente regionale festeggia 50 anni e manda l'iban agli 800 invitati: «Così è più facile». Scoppia il caso

di Redazione Web

I 50 anni di Aldo Patruno fanno discutere. Il 16 settembre prossimo, alla Masseria Mangiato, a Martina Franca nel Tarantino, il dirigente regionale (che si occupa dei settori strategici del turismo e della cultura in Puglia) festeggerà il suo compleanno. Ma la scelta di allegare l'Iban all'invito «per semplificare la vita» sta facendo discutere e non poco.

Patruno, infatti, ha invitato circa 800 invitati, compresi esponenti del mondo dell'accoglienza turistica e dello spettacolo. Settori su cui Patruno ha competenza diretta in quanto direttore generale del dipartimento Turismo ed Economia della cultura e Valorizzazione del territorio della Regione Puglia.

Pioggia di critiche per il dirigente regionale

Ai suoi ospiti Patruno ha inoltrato invito e codice Iban compreso di causale: «Per semplificarvi la vita». Chiara esortazione: inutile arrovellarsi per il regalo, basta un bonifico e non ci si pensa più. Niente di che, se non fosse per il mormorio e le battute al veleno che in questi giorni sembrano dilagare negli ambienti della Regione.

Nessuno grida allo scandalo, ma un mormorio che dà adito alle critiche: il direttore del dipartimento del Turismo pugliese che chiede soldi a operatori dello stesso ambito invitati, certo, al suo compleanno.

E Patruno si difende: «Sono molto dispiaciuto per questa situazione, ho agito in buona fede e se dovessi accorgermi di regali in denaro inopportuni per questioni di conflitti di interesse restituirò tutte le somme».

