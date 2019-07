La Guardia di Finanza ha scoperto un dipendente comunale di Parma che dal 2009 si metteva in malattia e andava in vacanza. Mentre era assente dal lavoro per malattia, viaggiava all'estero, a Sharm El Sheik, sul Mar Rosso. Oppure girava per la città, in bici, a piedi, in auto o sui mezzi pubblici, presentando falsi certificati medici. La Finanza ha eseguito un sequestro di 57mila euro, disposto dal Gip su richiesta della Procura. Sequestrati anche tremila euro alla moglie, accusata di essere complice nella truffa.



Dal 2009 ad oggi l'uomo avrebbe sfoderato un paio di stampelle e, simulando un problema fisico, ha usufruito di lunghe assenze per malattia. Nei primi anni restava a casa dal lunedì al giovedì, poi ha man mano aumentato le proprie assenze fino a mancare dal posto di lavoro dal 2015, 'diluendo' le assenze per non perdere parte dello stipendio. L'indagine ha preso il via dalla denuncia del dirigente del settore Sviluppo organizzativo e controllo strategico del Comune. Venerdì 5 Luglio 2019, 19:48

