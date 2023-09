Teramo, detenuto evade dal carcere: 40enne in fuga grazie a un drone, è caccia all'uomo

di Redazione Web

La fuga di un detenuto dal carcere di Teramo è avvolta dal mistero. Il 40enne, con una lunga pena da scontare, è evaso nella notte dalla Casa Circondariale, scavalcando un muro. Ma, adesso, si sospetta che l'evasione sia andata a buon fine grazie all'aiuto di un drone per la consegna di strumenti utili all'uomo per fuggire.

Detenuto evade grazie a un drone

«In questo momento sono al vaglio le registrazioni di tutte le telecamere del penitenziario per cercare di comprendere l'esatta dinamica dell'evasione», riferisce Gino Ciampa di Fp Cgil Polizia penitenziaria per l'Abruzzo. «Se fosse confermata la versione che vede l'utilizzo di un drone per l'evasione di questa notte - dichiara Mirko Manna, nazionale Fp Cgil Polizia Penitenziaria - ci troveremmo di fronte ancora una volta alla prova evidente del ritardo tecnologico con cui la Polizia penitenziaria è costretta a lavorare per garantire la sicurezza delle carceri.

«Questa volta, per fortuna, non ci sarebbero stati feriti diversamente da quanto accaduto solo giovedì scorso con la fuga di un detenuto dall'ospedale San Paolo di Milano, ma non comprendiamo cos'altro debba accadere perché il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e il Governo Meloni prendano atto della divampante emergenza penitenziaria e agiscano di conseguenza con atti tangibili e concreti», ha concluso Gennarino De Fazio, segretario generale Uilpa polizia.

