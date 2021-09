Denise Pipitone, il figlio di Piera Maggio si è sposato. Dopo il matrimonio la rabbia della madre: «Eliminate tutto»

Non esiste pace per Piera Maggio. La madre di Denise Pipitone sbotta sui social e questa volta è a «causa» del matrimonio del figlio Kevin. Kevin Pipitone, il figlio di Piera e Tony e fratellastro di Denise, è sempre stato protetto dalla madre per non finire sotto i riflettori dei media. Ma nell'occasione del suo matrimonio alcune foto hanno iniziato a circolare sui social.

Un momento di gioia e felicità che la famiglia avrebbe voluto godersi lontano dai riflettori e proprio per questo non era stata divulgata la data della cerimonia. Alcune foto del matrimonio, però, hanno iniziato a circolare sui social, scatenando le ire di Piera Maggio e della famiglia. Abituati da 17 anni a stare al centro dell’attenzione mediatica per la sparizione della piccola Denise nel 2004, avrebbero preferito viversi una giornata in intimità.

Così la madre di Denise, tramite Mary Falco, una sua collaboratrice stretta, ha invitato tutti a cancellare le immagini. Sono state diffuse senza il consenso dei diretti interessati. «Erano momenti e immagini personali e privati - si legge su Facebook -, che la famiglia non avrebbe assolutamente voluto che fossero diffuse, tant'è che non hanno rivelato neanche la data del matrimonio sui social, né pubblicato personalmente foto e video».

«Sappiamo benissimo tutti - continua Mary Falco -, che Piera Maggio in tutti questi anni, ha sempre cercato di proteggere la privacy di suo figlio ed era quello che avrebbe voluto che fosse stato anche adesso. Quindi, chiediamo gentilmente di eliminare tutti i video e foto del matrimonio dai social network».



Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Settembre 2021, 13:46

