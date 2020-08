Decreto agosto, Conte: «Risorse per complessivi 100 milardi. Misure precauzionali anti-Covid fino al 7 settembre»

Tasse autonomi, bonus, cig, altri 400 euro per Reddito emergenza. Via libera salvo intese al dl agosto. In vigore fino al 7/9​

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto agosto "salvo intese tecniche", con misure per 25 miliardi per far fronte alla crisi da coronavirus.ringrazio tutti i ministri, i capi delegazione e le forze maggioranza per il proficuo confronto e lavoro svolto». Queste le parole di Giuseppe Conte in apertura di conferenza stampa dopo il via libera del Cdm al "dl agosto", per sottolineare che le misure stanziate dal governo arrivano nel complesso a 100 miliardi. Si tratta della terza manovra economica anti-pandemia.Le misure per il Sud sono di «portata storica: conosciamo il deficit anche di infrastrutture del Sud, che è meno competitivo e noi vogliamo che il gap sia recuperato. Non dividiamo l'Italia in due e offriamo un aiuto per la ripresa per le aree più svantaggiate per la ripresa dell'Italia intera. Sono particolarmente orgoglioso delle misure per il Sud e non solo perché sono figlio del Sud: poniamo le basi per un processo di reindustrializzazione dell'intero Sud», ha detto sempre Conte.«​Grazie al Decreto Agosto è stato anticipato al primo dicembre la misura del cashback: premiamo i cittadini che utilizzano la moneta elettronica». Lo afferma il premier Giuseppe Conte al termine del consiglio dei ministri che ha approvato «salvo intese» il decreto agosto. Conte sottolinea poi il sostegno alle imprese per l'automotive, con 500 milioni di euro per incentivi alla rottamazione ma anche» per le nuove colonnine elettriche. «Per il lavoro c'è "un intervento cospicuo" da "12 miliardi. Abbiamo anche anticipato la misura del cashback, già programmata con la legge di Bilancio. Non l'abbiamo potuta realizzare per la pandemia, adesso la attiviamo dal 1 dicembre 2020».Nel nuovo dpcm anti Covid c'è la «proroga delle misure precauzionali minime: obbligo di mascherine, distanziamento di un metro, divieto di assembramento, lavarsi le mani frequentemente. Non vogliamo nuove restrizioni, anzi abbiamo previsto la ripartenza delle navi da crociera e delle fiere». Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa sul dl agosto.«Siamo in sostanziale stabilità della curva epidemiologica con lievi segnali di ripresa dei contagi. Stiamo facendo bene, anche meglio di altri Paesi. Siamo stati il primo paese occidentale colpito dal virus ma siamo usciti dalla crisi più acuta prima degli altri. Il tasso dell'Italia per contagi è tra i più bassi dell'Unione europea. Riceviamo attestati da tutto il mondo ma è merito di voi cittadini perché è col vostro comportamento responsabile che otteniamo risultati».«Bisogna essere accorti ed intelligenti, non possiamo tornare indietro e vanificare tutti gli sforzi fin qui fatti. Capisco che questo è il periodo più caldo dell'anno, capisco i giovani che hanno desiderio di movide, però attenzione: bisogna muoversi in modo responsabile, dobbiamo preoccuparci della salute dei nostri cari e soprattutto delle persone più fragili, più vulnerabili«. Lo ha sottolineato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando in conferenza stampa del nuovo Dpcm per l'emergenza coronavirus.Il premier Conte: «Aumentiamo le pensioni agli invalidi civili al 100% a partire già dai 18 anni, come agli inabili, ai sordi e ai ciechi civili assoluti titolari di pensione». Così poi il premier che ha sottolineato come «si passa dai circa 285 euro attuali fino a 648 euro al mese per 13 mensilità».