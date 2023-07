Il saluto del direttore Davide Desario: «Buon viaggio, con Leggo nel cuore»

di Davide Desario

Questo numero di Leggo è l'ultimo prima della consueta pausa estiva. Ma è anche il mio ultimo numero da direttore responsabile. Quando il quattro settembre Leggo tornerà nelle stazioni della metropolitana di Roma e Milano, sulle app dei vostri cellulari, avrà un altro direttore.

Dopo ventotto anni di attività nel Gruppo Caltagirone, prima al Messaggero e poi negli ultimi cinque anni e mezzo a Leggo, ho deciso di accettare la proposta dell'editore Pippo Marra di guidare l'agenzia giornalistica AdnKronos.

Desidero ringraziare, prima di tutto, l'editore, Azzurra Caltagirone, e il presidente del gruppo Francesco Gaetano Caltagirone: in tutti questi anni hanno creduto in me, mi hanno dato la possibilità di crescere, di esprimermi liberamente, di mettermi alla prova con la continua rivoluzione digitale, di migliorarmi giorno dopo giorno. Devo ringraziare la squadra che ha lavorato con me: non solo la redazione, ma anche i tantissimi collaboratori (giornalisti e videoperatori) che con sacrificio e passione hanno contribuito alla fattura del giornale e di tutte le sue declinazioni digitali dal sito web (sempre più letto) ai canali social. Ma non solo. Un giornale è fatto di tipografi, distributori, personale amministrativo, sviluppatori informatici. Tutti, mi sento di dire, hanno remato nella stessa direzione. Ed è di tutti loro un pezzettino della strada che abbiamo fatto insieme conquistando, come ha scritto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, «uno spazio peculiare nel panorama delle free press, favorendo un'informazione veloce e sintetica con il merito di attrarre alla lettura quotidiana nuove fasce di pubblico, specialmente tra i più giovani, anche attraverso una forte sinergia con il web».

Infine, dulcis in fundo, voglio ringraziare voi. I lettori di Leggo, gli amici del nostro profilo Facebook, i follower degli altri canali social. È stato un onore lavorare per voi, ascoltare le vostre esigenze, i vostri punti di vista, le denunce e soprattutto le critiche senza le quali credo sia impossibile pensare di fare al meglio questo lavoro. Grazie della pazienza per tutte le volte che, nostro malgrado, abbiamo sbagliato. Anzi, ho sbagliato.

Dal 19 agosto il timone di Leggo passa nelle mani di Fabrizio Nicotra, un giornalista e un uomo di grandi qualità. Il mirabolante viaggio di Leggo continua. Io scendo qui. Ma porterò sempre Leggo nel cuore.



