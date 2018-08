Crollo del Ponte Morandi, a Genova lunghe code in ospedale per donare il sangue ai feriti

Genova, «prima o poi doveva succedere»: la testimonianza di un cittadino​

Martedì 14 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:18 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Una città che tante, troppe volte ha dovuto fare i conti con grandi tragedie, spesso scaturite dalla pericolosa commistione tra disastri naturali e l'opera scellerata dell'uomo. Ancora una volta, la città dideve fare i conti con una vera e propria tragedia, ma il popolo di Zena, come la chiamano i suoi abitanti, anche stavolta ha dimostrato una grande. Le lunghe code in ospedale, perai feriti in seguito aldel, sono la più efficace testimonianza della mobilitazione dei genovesi., direttore generale dell'di Genova, ci ha tenuto a precisarlo: «La città ha risposto in modo fantastico anche questa volta. Per tutto il pomeriggio c'è stata la coda di ragazzi davanti al centro trasfusioni dell'ospedale Villa Scassi per donare il sangue».Secondo Bottaro, anche se le scorte di sangue al momento sembrano bastare, ogni donazione resta comunque un gesto di solidarietà molto gradito. In totale, sono una cinquantina i donatori che si sono presentati al centro in poche ore. Tra i ricoverati a- una decina in tutto - ci sono due uomini in prognosi riservata, che sono stati sottoposti a intervento chirurgico, tra cui un trentaquattrenne triestino. «I feriti - aggiunge Bottaro - hanno riportato traumi cranici o da schiacciamento. Poi ci sono le persone sotto choc, che sono state ricoverate in osservazione breve».