Crollo ponte a Genova, il calciatore del Genoa Criscito: «Sono passato pochi minuti prima della tragedia»

Ponte crollato a Genova, il portiere Davide Capello illeso dopo 80 metri di volo​

GENOVA - Il calciatore del Genoa e della Nazionale italiana Mimmo Criscito è passato sul ponte crollato dieci minuti prima della tragedia per recarsi al campo di allenamento a Pegli.«Stiamo tutti bene - ha dichiarato -. Sono vicino a tutte le vittime. Non è possibile quanto è accaduto». Criscito è ritornato quest'estate a giocare nel Genoa dopo la lunga esperienza in Russia nello Zenit.