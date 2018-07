Ronaldo arriva a Torino e voi deridevate la Juve, bravi, ve l’avevo detto che sarebbe successo #cristianoronaldo pic.twitter.com/SWfDB2Swne — Martib10🔥 (@martib10_) 4 luglio 2018

é sbarcato izzo a torino, per il torino, e l'hanno scambiato per cristiano ronaldo. sto morendo. pic.twitter.com/6AvBhdZCdo — claudia 🌺 (@GIGUG1N) 4 luglio 2018

Da giorni ormai si parla del possibile arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus: un affare da centinaia di milioni di euro tra cartellino e ingaggio, una suggestione che può diventare realtà. Un sogno per tanti tifosi juventini, che viaggiano però un po’ troppo con la fantasia.Ieri all’aeroporto di Caselle è infatti atterrato un calciatore, pluritatuato e dalle sembianze simili a Ronaldo: era Armando Izzo, ex difensore del Genoa che sta per accasarsi a Torino, sponda granata. Qualcuno lo ha scambiato proprio per CR7, scattando dei selfie con lui e postando tutto su Twitter. Ma se dovesse arrivare davvero Ronaldo, come reagirà il popolo bianconero?