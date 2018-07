Ronaldo alla Juve, è ufficiale. Al Real 100 milioni di euro. Sarà a Torino lunedì

Ci scusiamo per il tweet rimosso a causa di un banale scambio di account — MIT (@mitgov) 10 luglio 2018

Neanche le scuse sapete scrivere: sembra che il banale (banale?) scambio di account abbia causato la rimozione del tweet invece del suo invio. — S⊙l Invictus 🇮🇹🇪🇺 (@solinvictus137) 10 luglio 2018

Ma perché lo avete cancellato? è giusto che il governo esulti perché una società di calcio spende 400mln per un calciatore mentre i proprietari mettono 6000 lavoratori in cassa integrazione — Prisco prega per Noi (@Mauri1321) 10 luglio 2018

Non siete abbastanza concentrati — panzerfaust (@panzerfaustino) 10 luglio 2018

Se l avessi fatto io con l account aziendale ora ero senza lavoro, voi potete nascondervi dietro un errore .... #ministerotrasporti #Mit #Ronaldo — Pippo :@ (@Pippo_1) 10 luglio 2018

tranquillo @DaniloToninelli , comunque un passo avanti rispetto a quando provi a parlare di politica — Vittorio (@drunkside41) 10 luglio 2018

Invece di chiudere i porti dovete chiudere l'account sui social. — Mein Krapfen (@TheLifeIsMau) 10 luglio 2018

Una notizia incredibile per il calcio italiano, che da giorni sta facendo parlare tutti e che, da ieri, è finalmente diventata ufficiale. Il miglior calciatore al mondo in questo momento,, giocherà in Serie A, con la maglia della. Ieri ne hanno parlato davvero tutti, compreso il(anche se per errore).Il social media manager dell'accountdel ministero diretto da, infatti, con tutta probabilità voleva twittare sul proprio account personale, ma aveva dimenticato di essere 'loggato' ancora con l'account ministeriale. Come risultato, il Mit ha commentato così l'ingaggio di Cristiano Ronaldo: «Che colpo non solo per la Juventus ma, speriamo, per il calcio italiano».Diverse le proteste degli utenti, che hanno criticato i gestori dell'account Twitter del ministero. Stando a quanto riportano i tanti commenti successivi alla gaffe, il ministero, invece di cancellare tutto, aveva semplicemente eliminato tutte le risposte, lasciando il tweet incriminato ben visibile per diversi minuti.Solo dopo una ventina di minuti, infatti, il tweet era stato cancellato. Al suo posto un altro messaggio: «Ci scusiamo per il tweet rimosso a causa di un banale scambio di account». Anche qui, dopo la figuraccia, sono scattate nuove critiche: «Magari scrivete meglio in italiano, sembra che vi stiate scusando per averlo rimosso e non per averlo pubblicato».