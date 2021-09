Covid, sette sintomi dovrebbero spingere a fare immediatamente un tampone: ecco quali

Sette sintomi dovrebbero spingere immediatamente a fare un tampone per controllare se si ha o meno il Covid. A parlarne è uno studio condotto dall’Imperial College di Londra, pubblicato sulla rivista PLOS Medicine. I primi campanelli di allarme sono la perdita di gusto e olfatto, febbre, tosse persistente, brividi, perdita di appetito e dolori muscolari.

Nel caso in cui dovessero comparire tutti insieme questi 7 sintomi al 75% si potrebbe essere malati di Covid e per esserne certi occorre fare un test. Lo studio è molto ampio: ha coinvolto 1.147.345 volontari nel Regno Unito con dati raccolti in 8 cicli di test condotti tra giugno 2020 e gennaio 2021. La ricerca ha dimostrato che una percentuale altissima delle persone che aveva tutti e 7 i sintomi indicati è risultata essere positiva al Coronavirus.

Fino ad ora i sintomi per i quali scattava il test erano quattro, ma ora sono aumentati. «Al fine di migliorare i tassi di positività al tampone molecolare e di conseguenza di migliorare il controllo della trasmissione del virus, proporremmo di estendere la lista dei sintomi usati come triage a tutti e 7 i sintomi che abbiamo identificato», affermano gli autori dello studio, la cui paura è che i soggetti malati, pensando di avere comuni virus influenzali non si tamponino e quindi non si isolino.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Settembre 2021, 10:27

