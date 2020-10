Covid, stop al campionato? Speranza: «Per il Cts può andare avanti ma la priorità è la salute»

Ultimo aggiornamento: Domenica 4 Ottobre 2020, 16:05

«Il Cts in tutta sicurezza ha disposto delle norme che consentono al campionato di andare avanti». Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, a Mezz'ora in Più, rispondendo alla domanda su un eventuale stop al campionato di calcio.Ancora Speranza: «È già deciso che Juve-Napoli non si giocherà. Ma parliamo troppo di calcio, lo dico con rispetto anche nei confronti di un pezzo di economia del Paese: so che intorno al calcio ci sono interessi e tante persone che vanno rispettate. Le cose importanti in questo momento però sono altre: è il lavoro degli ospedali e dei sanitari e l'attenzione alle nostre scuole, che sono un punto fondamentale di ripartenza del Paese. Un pò meno calcio e un pò più scuola, se possibile».«È una delle ipotesi che stiamo valutando, abbiamo riunioni in queste ore. Il governo farà le sue scelte solo dopo il passaggio parlamentare». Così il ministro della Salute Roberto Speranza. «L'ultilizzo delle mascherine è fondamentale, decisivo. Più riusciamo a rafforzare l'utilizzo che gli italiani ne fanno e meglio è«, ha sottolineato Speranza. »Valuteremo nel confronto di governo e poi in Parlamento se non estenderne ulteriormente l'utilizzo».