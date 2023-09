Covid, focolaio in una Rsa in Veneto: 30 anziani positivi (con sintomi lievi), sale l'attenzione per la doppia vaccinazione

di Redazione web

Trenta anziani in una Rsa sono risultati positivi al Covid. Il focolaio si è formato esattamente all’interno di "Gianni Marin", casa di riposo a Ponte di Piave a Treviso. Di conseguenza, aumenta l'attenzione per la campagna sanitaria incentrata sulla doppia vaccinazione: anti-coronavirus e antinfluenzale per i soggetti fragili, gli over 65 e i caregiver.

Gli anziani in questione presentano in ogni caso tutti sintomi lievi, come raffreddore e febbricola. Non ci sono stati ricoveri o decessi e in seguito la situazione è stata circoscritta: i positivi sono scesi a 8.

L’azienda sanitaria sta inoltre attendendo dalla Regione l’assegnazione delle fiale da distribuire alla popolazione trevigiana tramite i punti vaccinali e gli ambulatori di medici di famiglia e pediatri.

Sebbene poi l’Oms abbia dichiarato finita l’emergenza Covid, l’autorità sanitaria trevigiana continua comunque a tenere monitorato l’andamento epidemiologico, visto il leggero rialzo dell’incidenza del virus in agosto, complici viaggi e spostamenti.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Settembre 2023, 15:57

