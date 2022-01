Covid, positivo ma passeggia in strada. «Ho bisogno di prendere aria»

Positivi al tampone ma in strada a passeggiare. Denunciati dai carabinieri due napoletani, che affetti da covid-19, non tenendo conto del pericolo contagio, hanno violato la quarantena domiciliare pensando bene di andare a passeggio. Il primo caso a Pozzuoli. I carabinieri della locale stazione, durante un servizio di controllo del territorio, hanno identificato un 30enne del posto, positivo il 10 gennaio scorso al tampone molecolare. «Ho bisogno di prendere aria», avrebbe risposto ai militari. Per lui una denuncia penale.

Necessità simili rappresentate da un 37enne di Scampia ai carabinieri del nucleo radiomobile partenopeo. Era in Via Marrazzo e passeggiava perché «stanco di rimanere chiuso in casa». Il tampone molecolare ha rilevato mercoledì scorso la positività al covid, nonostante ciò ha abbandonato la propria abitazione, infrangendo la quarantena. Anche per il 37enne è scattata una denuncia in stato di libertà.

Ultimo aggiornamento: Domenica 16 Gennaio 2022, 07:06

