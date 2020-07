'Covid party' negli Usa, premi in denaro a chi si infetta. Burioni: «Il virus non ci ha resi più saggi...»

Allo Spallanzani 90 ricoverati di cui 41 positivi. 4 pazienti in terapia intensiva

La pandemia didoveva renderci migliori, doveva andare tutto bene, dovevamo uscirne rafforzati o forse più saggi: non è stato così, almeno per, virologo dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, che in un articolo pubblicato sul sito da lui fondato MedicalFacts, parla di una clamorosa quanto pericolosissima moda che è partita dagli Stati Uniti, in particolare dall'Alabama, i«Vi ricordate i '? Ora si sta facendo di peggio. In Alabama alcuni studenti hanno messo in piedi una gara davvero originale: hanno organizzato una festa, hanno invitato persone con Covid-19, ognuno ha messo una posta e- racconta Burioni nel suo articolo - So cosa state pensando: è impossibile, ed è la stessa cosa che ho pensato io. Invece è vero. Mi raccomando, non seguite questo esempio».(per tutti) e rimane sacrosanto il principio che io vi ripeto da anni: con la salute non si scherza. Fate di tutto per non contrarre questa pericolosa malattia. Potreste fare del male a voi, ai vostri cari e alle altre persone, soprattutto quelle più deboli», aggiunge il virologo. «Molti scienziati hanno sbagliato nei primi mesi dell'epidemia da coronavirus, e anche io sbagliavo quando sostenevo che l'arrivo di un virus pericoloso in assenza di un vaccino efficace, riportando in evidenza l'importanza delle vaccinazioni nel proteggerci dalle malattie. Ebbene, al contrario di quello che speravo, questa pandemia invece di rendere le persone più sagge, ha purtroppo».