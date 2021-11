Covid in Italia, il bollettino di oggi venerdì 5 novembre 2021: 6.764 nuovi contagi (con 543 mila tamponi) e 51 decessi

Covid in Italia, il bollettino di oggi venerdì 5 novembre 2021. Sono 6.764 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, ieri erano stati 5.905. Sono invece 51 le vittime nelle ultime 24 ore.

Sono 543.414 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Itali. Ieri erano stati 514.629. Il tasso di positività è all'1,2%, in leggero aumento rispetto all'1,1% di ieri. Sono invece 395 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 12 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 37 (ieri 36). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.124 (ieri 3.045), ovvero 79 in più rispetto a ieri.

Covid in Lombardia, il bollettino di oggi venerdì 5 novembre 2021: 840 positivi (124 a Milano) e 7 decessi

Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 189mila dosi di vaccini (19mila prime + 60mila seconde + 110mila terze), per un totale 90,4 milioni. Nell'ultima settimana sono state inoculate in media 135mila dosi al giorno (16mila prime + 48mila richiami + 72mila "booster"): a questo ritmo il 90% degli over 12 sarà vaccinato con ciclo completo tra due mesi e 13 giorni (il 17 gennaio).

