Covid in Lombardia, il bollettino di oggi venerdì 5 novembre 2021: 840 positivi (124 a Milano) e 7 decessi

Covid in Lombardia, il bollettino di oggi 5 novembre. E' di 840 il numero di nuovi casi Covid registrati in Lombardia oggi, su 114.326mila tamponi effettuati, con un tasso di positività allo 0,7%. In lieve calo i ricoverati in terapia intensiva (-1, 48), in aumento nei reparti (+6, 336).

Sono 7, invece, i decessi che portano ad un totale di 34.194 morti da inizio pandemia.

Nelle province sono 293 i positivi segnalati a Milano (di cui 124 a Milano città), 50 a Bergamo, 77 a Brescia, 45 a Como, 24 a Cremona, 17 a Lecco, 20 a Lodi, 52 a Mantova, 105 a Monza, 46 a Pavia, 14 a Sondrio e 49 a Varese.

