Bollettino Covid di martedì 1 marzo 2022: i numeri di oggi su contagi, decessi e ricoveri

Covid in Italia, il bollettino di martedì 1 marzo 2022: i dati di oggi del Ministero della Salute a questa pagina, dopo le 17 circa. Ieri, con il fisiologico calo di tamponi del weekend, i nuovi positivi sono stati solo 17.981, in netto calo rispetto ai giorni precedenti, con 207 morti. Ancora in discesa il numero di attualmente positivi, che scendono sotto gli 1,1 milioni, mentre il totale delle vittime sfiora ormai i 155mila.

Super Green pass, quarantene, visite in ospedale, capienza stadio: cosa cambia da oggi

+++I DATI DEL MINISTERO DOPO LE 17+++

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Marzo 2022, 13:49

